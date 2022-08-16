Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2, который был представлен 11 августа. Цена базовой версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составляет 1335 долларов, с 12/512 ГБ – 1485 долларов, а с 12 ГБ/1 ТБ – 1780 долларов. Для сравнения, представленный недавно конкурент Samsung Galaxy Z Fold 4 стоит 1800 долларов.

Напомним, что Mix Fold 2 характеризуется толщиной в разложенном состоянии всего 5,4 мм, в сложенном – 11,4 мм, массой 262 г, складным 8,02-дюймовым OLED-экраном, выполненным по технологии LTPO, с разрешением 2К и автоматической частотой обновления от 1 до 120 Гц, внешним 6,56-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E5 c с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), а также селфи-камерой на 20 Мп.
Redmi Note 11 SE появился в продаже…
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу смартфон Redmi Note 11 SE, который оценен в 150 долларов за…
Huawei Nova 10 Pro показали на рендерах…
Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями смартфона Huawei Nova 10 Pro, официальный релиз …
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition появился в продаже…
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, который первым н…
Смартфон Vivo T1 получил 44-Вт зарядку …
Компания Vivo объявила о скором выходе в России смартфонов серии «T», первым представителем которой стане…
Смартфон Samsung Galaxy M13 5G оценен в 175 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M13 5G, которая работает под управлени…
Android 12 выпущен для смартфонов realme 8 Pro, 7 Pro и real…
Компания realme официально выпустила стабильное обновление ОС Realme UI 3.0 на базе Android 12 для смартф…
Топовый смартфон Xiaomi 12 Ultra показали на рендерах…
Авторитетный инсайдер Onleaks поделился рендерами и подробностями о смартфоне Xiaomi 12 Ultra, официальна…
Смартфон Nokia Style+ получит тройную камеру…
Компания Nokia готовит к выпуску новый смартфон под названием Nokia Style+. Он был замечен в базе данных …
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor