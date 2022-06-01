Складной смартфон Xiaomi Mix Fold подешевел почти вдвое

Китайский магазин Giztop снизил цену на складной смартфон Xiaomi Mix Fold, который официально так и не вышел за пределы китайского рынка. Giztop же отправляет смартфон с международной доставкой почти во все страны, кроме России и нескольких других. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 1100 долларов, в то время как на старте продаж за него просили 2000 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 8,01-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешним 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, батареей на 5020 мАч и поддержкой быстрой проводной подзарядки на 67 Вт.
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