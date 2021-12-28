Складной смартфон Xiaomi Mix Fold вышел в новой версии

Компания Xiaomi в рамках сегодняшней презентации показала новое издание складного смартфона Xiaomi Mix Fold, которое называется Folding Screen Tiger Year. Новинка может похвастаться керамической задней панелью, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, а также беспроводными наушниками с шумоподавлением Xiaomi True 3 Pro в комплекте. Цена издания составляет 1400 долларов.

Напомним, что сам смартфон характеризуется 8,01-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешним 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, батареей на 5020 мАч и поддержкой быстрой проводной подзарядки на 67 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mix Fold
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