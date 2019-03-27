Складной смартфон Xiaomi показали на видео

Компания Xiaomi опубликовала новое видео с демонстрацией своего складного смартфона, который еще не был представлен официально. На ролике можно увидеть работу устройства как раскрытом видео, так и в сложенном. От аналогичных смартфонов Samsung и Huawei, которые складываются в одном месте, разработка Xiaomi складывается в двух местах. Предполагается, что официальная презентация смартфона состоится во втором квартале этого года, а его цена окажется вдвое меньшем, чем у Samsung Galaxy Fold. Стало быть, он обойдется примерно в тысячу долларов.