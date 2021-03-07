Складной телефон Vertu Ayxta Fold 5G запущен в Китае

Ayxta Fold 5G - это просто модифицированная версия Royole Flexpai 2.

Новинка сохраняет оригинальный дизайн и характеристики линейки Flexpai 2, включая процессор Snapdragon 865. Но все же имеет некоторые изменения, включая новую операционную систему, кожаную заднюю крышку и ряд модных дополнений, чтобы сделать телефон модным.

Vertu Ayxta Fold 5G можно будет приобрести за 7000 долларов США. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, 7,8-дюймовый дисплей. Vertu Ayxta Fold 5G имеет основную камеру на 64 МП и селфи-камеру на 32 МП.

Работает устройство из коробки на операционной системе Android 10, по которой многие могут отказаться от него.
Комментарии и отзывы Royole Flexpai 2
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