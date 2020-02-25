Сколько будут стоить новые смартфоны Sony 2020

Компания Sony поделилась информации, сколько будет стоит новые смартфоны Xperia 1 II, Xperia 10 II и Xperia L4.

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II с поддержкой 5G сети и с модификаций 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ будет стоить в Европе 1200 евро.

Среднебюджетная модель Xperia 10 II с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ будет продаваться в 370 евро.

А бюджетная версия флагманов Sony, а именно Xperia L4 с модификации 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ обойдется пользователям в 200 евро.

Все три версии смартфона поступят в продажу во втором квартале 2020 года.