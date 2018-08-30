Скоро Xiaomi выпустит в продажу серию моделей Redmi 6

5 сентября компания Xiaomi выпустит в свет свои новые смартфоны Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A.

Первыми счастливчиками для покупки окажутся жители Индии. Официально серия Redmi 6 была запущена в Китае с июня.

Xiaomi Redmi 6 будет иметь 5,45-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 720x1440 пикселей, набор микросхем Helio P22 с 4 ГБ оперативной памяти и двойную камеру с разрешением 12 мегапикселей + 5MP. Redmi 6A, который, как ожидается, будет самым продаваемым из трех моделей, имеет 5,45-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1440p, Helio A22 с 3 ГБ оперативной памяти и 13MP основной камерой. Xiaomi Redmi 6 Pro (известный в Европе как Mi A2 Lite) имеет 5,84-дюймовый 1080x2280px IPS LCD, Snapdragon 625 с 4 ГБ оперативной памяти и двойной основной камерой 12MP + 5MP.