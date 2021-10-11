Скорость зарядки Samsung Galaxy S22 может стать его самым большим недостатком

Samsung не продвигает технологию зарядки так активно, как другие производители смартфонов. В то время как Xiaomi и Oppo далеко преодолели барьер в 100 Вт, следующие флагманы Samsung могут по-прежнему будут находиться на отметке 30 Вт. Три телефона Galaxy S22, недавно прошли сертификацию 3C в Китае через WhyLab, на этот раз пролив свет на скорость зарядки для всех трех вариантов.

Судя по скриншоту с листингом, модели с номерами SM-S9080, SM-S9060 и SM-S9010 поддерживают зарядку 25 Вт (9 В, 2,77 А) и могут подключаться с дополнительным дорожным зарядным устройством. Интересно, что это зарядное устройство указано как EP-TA800, предпочтительному блоку питания Samsung около двух лет.

Эта новость может разочаровать поклонников Samsung, надеющихся на быстрые зарядки. Стоит отметить, что телефоны могут поддерживать более быструю скорость зарядки, даже если указанное стандартное зарядное устройство ограничено до 25 Вт. Компания по-прежнему предлагает зарядное устройство на 45 Вт для Note 10 Plus и Galaxy S20 Ultra. Тем не менее, Samsung никогда не фокусировался на скорости зарядки как на ключевой функции своих флагманов. Маловероятно, что эта философия изменится перед запуском серии Galaxy S22.
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