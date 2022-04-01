Skullcandy выпустила ограниченную серию наушников Grind, Push Active и Dime TWS

Skullcandy, ведущий мировой бренд в сегменте стереонаушников и наушников TWS стоимостью менее 100 долларов, объединился с популярным онлайн-брендом солнцезащитных очков Pit Viper. Результатом этого сотрудничества стала лимитированная коллекция, состоящая из наушников Grind, Push Active и Dime TWS, которые были переработаны в соответствии с культовым стилем ретро Pit Viper.

Наушники Pit Viper Grind имеют интеллектуальную технологию Skull-iQ, голосовое управление без помощи рук, технологию поиска наушника, они поддерживают заряд до 40 часов автономной работы, имеют беспроводную зарядку и защищены от воды и пыли по стандарту IP55.

Наушники Pit Viper Push Active имеют интеллектуальную технологию Skull-iQ, голосовое управление без помощи рук, технологию поиска наушника, поддерживают заряд до 44 часов автономной работы, имеют быструю зарядку, защищены от воды и пыли по стандарту IP55, оснащены заушные крючками для надежной фиксации.

Наушники Pit Viper Dime работают до 12 часов автономной работы, имеют полный набор средств управления мультимедиа и класс защиты IPX4 от пыли и воды. Остальные характеристики аналогичны другим наушникам.
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