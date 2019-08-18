Следующие умные часы Apple получат титановый корпус

Анимация процесса установки Apple Watch, обнаруженная в бета-версии программного обеспечения WatchOS 6, показывает, что устройство будет предлагаться как с керамическим, так и с титановым корпусом. Новые материалы будут найдены в корпусах размером 40 и 44 мм.

Пока остается неясным, будут ли новые материалы доступны для новой серии Apple Watch Series 5 или будут использоваться для новых вариаций текущей серии Apple Watch Series 4.

Ранее компания уже выпустила керамические версии Apple Watch Series 2 и Series 3, но никогда не производила версии часов из титана. Первоначально керамическая серия Apple Watch Series 2 стоила от $ 1250 для 38-мм модели и $ 1300 для 42-мм. Apple Watch Series 5 предположительно будут выглядеть точно так же, как и модель Series 4 с дисплеем от края до края.