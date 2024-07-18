Следующий Samsung Galaxy Z Fold будет невероятно тонким

Здесь стоит напомнить, что толщина Galaxy S24 составляет 7,6 мм, а S24+ и S24 Ultra имеют толщину 7,7 мм и 8,6 мм соответственно. И если Samsung удастся достичь толщины S24 Ultra для складного флагмана, следующий складной смартфон будет на 3,5 мм тоньше Galaxy Z Fold6 в сложенном состоянии, что на 1,3 мм тоньше, чем прошлогодний Galaxy Z Fold5. Источник также утверждает, что команда инженеров активно работает над тем, чтобы вес следующего складного смартфона был меньше 239 граммов — именно столько весит Galaxy Z Fold6. Остаётся только надеяться на то, что компания помимо толщины будет работать и над чем-то более привлекательным. Например, над экраном, чтобы у него не было видно складки по центру, либо же над более качественными камерами и так далее.