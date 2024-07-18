Следующий Samsung Galaxy Z Fold будет невероятно тонким

На прошлой неделе был представлен складной флагман Samsung Galaxy Z Fold6, который получил толщину корпуса в 5,6 мм в разложенном состоянии и 12,1 мм в сложенном виде. На фоне некоторых китайских конкурентов он выглядит менее впечатляюще, потому что они тоньше и даже легче. Однако следующий складной смартфон от Samsung, судя по данным от инсайдеров, может стать значительно тоньше. Дело в том, что глава компании Samsung поручил разработчикам создать очень тонкий складной смартфон, так что теперь они будут работать в этом направлении. По информации западных журналистов, глава компании попросил инженеров Samsung создать складной смартфон, который будет таким же тонким в сложенном состоянии, как Galaxy S24.

Здесь стоит напомнить, что толщина Galaxy S24 составляет 7,6 мм, а S24+ и S24 Ultra имеют толщину 7,7 мм и 8,6 мм соответственно. И если Samsung удастся достичь толщины S24 Ultra для складного флагмана, следующий складной смартфон будет на 3,5 мм тоньше Galaxy Z Fold6 в сложенном состоянии, что на 1,3 мм тоньше, чем прошлогодний Galaxy Z Fold5. Источник также утверждает, что команда инженеров активно работает над тем, чтобы вес следующего складного смартфона был меньше 239 граммов — именно столько весит Galaxy Z Fold6. Остаётся только надеяться на то, что компания помимо толщины будет работать и над чем-то более привлекательным. Например, над экраном, чтобы у него не было видно складки по центру, либо же над более качественными камерами и так далее.
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