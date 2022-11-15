Служба спутниковой связи Emergency SOS заработает в Европе

В ходе презентации смартфонов линейки iPhone 14 представители компании Apple официально анонсировали новый сервис экстренной помощи Emergency SOS, который работает по спутниковой связи. Данная функция работает достаточно просто — в случае, если с человеком что-то случилось, но у него нет возможности вызвать скорую помощь по обычной сотовой сети, он может нажать на кнопку спутниковой связи, навести смартфон в правильном направлении (гаджет сам всё подскажет) и вызвать помощь по спутнику. Спутник передаёт местоположение пользователя на службы поддержки, которая отправляет координаты уже в службу спасения, а та выезжает по вызову и спасает человека. И хотя изначально функция планировалась к запуску только в США, теперь оказалось, что в Европе она действовать тоже будет.

Сегодня представители компании Apple официально заявили, что в течение ближайших пары месяцев сервис вызова экстренной службы спасения посредством спутниковой связи появится в Великобритании, Ирландии, Франции и Германии. Вероятно, остальные страны Европы тоже будут добавлены в этот список в ближайшем будущем, так как на самом деле нужно просто получить разрешение от властей и договориться о совместной работе со службой спасения в стране. И это огромный шаг на самом деле, так как теперь пользователи будут получать помощь от специалистов даже в том случае, если у них есть проблемы с сотовой связью в труднодоступных локациях. И это, конечно, очень хорошая новость.