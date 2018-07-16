Smart Power Pro II – лучшее inline решение IPPON для дома и бизнес

IPPON, один из ведущих производителей источников бесперебойного питания, анонсировал новую линейку line-interactive источников бесперебойного питания Smart Power Pro II, впервые вместе с Euro-вариантом.Второе поколение Smat Power Pro впервые представило вариант Euro с разъёмами Schuko, в рамках модельного ряда Smart Power Pro, что создаёт высококачественный продукт в сфере inline ИБП под Euro-разъёмы.Smart Power Pro II создан для организации эффективных условий энергобезопасности для всей инфраструктуры организаций, а также домашней техники. ИБП защищает устройства от короткого замыкания, от перегрузки, от высоковольтных выбросов и помех.

Функция Green Power автоматически отключает ИБП в случае малой нагрузки в режиме работы от батарей, предохраняя аккумуляторы от глубокой разрядки.Устройство подойдёт как для больших рабочих станций и серверов, так и для периферийной техники и телекоммуникационного оборудования. Также в Smart Power Pro II встроена автоматический регулятор напряжения и защита компьютерных сетей и телефонных линий через два порта RJ-45.

ИБП Smart Power Pro II позволяет подключить одновременно до 6-х устройств через входные разъемы питания IEC или до 4-х устройств через разъёмы питания Euro (Schuko), расположенные на тыльной стороне устройства. Для IEC-версии также дополнительно установлен разъем RS-232.Стоит выделить отличия от первого поколения Smart Power Pro. Линейка имеет большую мощность для более длительной работы подключённых устройств. На лицевой панели появился удобный LCD-экран для отображения состояния устройства. Также спереди был выведен USB-порт для заряда устройств.

Эффективное взаимодействие с ИБП возможно на ПК через фирменное программное обеспечение WinPower с кроссплатформенной поддержкой систем на базе Windows, Linux, Mac, Solaris и UNIX-систем.IPPON уже более 15 лет обеспечивает высочайший уровень энергетической безопасности десятков тысяч компаний и простых потребителей во всех регионах нашей страны. Широкий модельный ряд IPPON включает высококачественные, надежные, безопасные и легкие в использовании устройства для дома и офиса.