Смарт-браслет Amazfit Band 7 оценен в $50

Компания Huami пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Amazfit Band 7, которая получила 1,47-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 198:368 пикселей (плотность 282 PPI). Новинка также характеризуется защитой от воды в соответствии со степенью 5АТМ (погружение на глубину до 50 метров), биометрическим сенсором BioTracker 3.0 PPG, трёхосным акселерометром, геомагнитным датчиком, поддержкой Bluetooth 5.2 BLE, размерами 42,33:24,36:12 мм, массой 28 граммов, функциями мониторинга частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом и уровня стресса, 120 режимами тренировок и батареей ёмкостью 232 мАч. Цена браслета составляет 50 долларов.

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