Смарт-браслет Xiaomi Smart Band 9 выпустили в Европе

Компания Xiaomi начала принимать европейские предзаказы на смарт-браслет Smart Band 9, который уже вышел в Китае. Розничные продажи новинки стартуют 16 августа по цене в 40 евро. Новинка характеризуется 1,62-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 192:490 точек (плотность 326 ppi), яркостью до 1200 нит и 200 вариантами циферблатов, измерением частоты сердечных сокращений, датчиками движения и освещённости, 150 режимами тренировок, батареей ёмкостью 233 мАч, автономностью до 21 дня с отключенным Always-On Display, временем полной зарядки около часа, водонепроницаемостью до 50 метров, возможностью управления музыкой, уведомлениями о сообщениях и прогнозах погоды.

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