Смарт-браслетом Xiaomi Mi Band 4 NFC можно открывать «умный» дверной замок

2019-07-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi Band 4 NFC; [182]
Компания Xiaomi выпустила обновление для NFC-версии смарт-браслета Mi Band 4, в котором появилась одна полезная функция.

В прошивку добавили возможность открывать «умный» дверной замок MiJia Smart Door Lock с помощью встроенного NFC-модуля. Для этого надо зайти в приложение Mi Home, соединить два устройства и использовать Mi Band 4 в качестве ключа. Работает всё очень просто — приложите браслет к NFC-метке замка и дверь автоматически откроется.

Официальная стоимость браслета в Китае составляет $33, но на Aliexpress его продают за $50-55.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Band 4 NFC
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