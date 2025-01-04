Смарт-часы AGM Watch L1 оценили в 70 долларов

Компания AGM Mobile пополнила ассортимент умных часов моделью AGM Watch L1, которая получила 46-миллиметровый металлический корпус. Новинка также характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390:450 точек, максимальной яркостью 400 нит и защитным стеклом Panda Glass, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью до 50 метров, функциями отслеживания показателей здоровья, 100 спортивными режимами, модулем GPS, автономностью до 12 дней или до 30 дней в режиме ожидания. Часы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 68 долларов.

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