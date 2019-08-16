Смарт-часы Amazfit Bip Lite

Козырем модели считается впечатляющая автономность — от одного заряда Bip Lite способны проработать до 45 дней. В настройках гаджета есть возможность включения режима, при котором дисплей будет работать постоянно. На борту умных часов есть следующие датчики: пульсометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик света.Смарт-часы оснащены 1,28-дюймовым дисплеем с разрешением 176х176 пикселей, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass 3. Устройство поддерживает отслеживание фитнес-активности, способно мониторить сон владельца и отображать уведомления приложений. Гаджет сертифицирован по стандарту IP68.Главными достоинствами модели стала невысокая цена, автономность до 45 дней и водонепроницаемость.Стоимость модели составит 4499 тысяч рублей.