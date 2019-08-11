Смарт-часы Amazfit Health Watch поступили в продажу с ценником в $100

Часы появились на официальном сайте Xiaomi и ещё на нескольких китайских площадках: Tmall, Jingdong (JD) и Huami Mall. За них просят 100 долларов США. Естественно до нас они доберутся с ценником повыше.

Amazfit Health Watch могут похвастаться наличием датчика ЭКГ. Устройство определяет мерцательную аритмию с точностью 97.24%. Данные снятые датчиком хранятся на устройстве на протяжении недели.

Часы также имеют 1.28-дюймовый цветной дисплей с разрешением 176×176 пикселей, процессор с искусственным интеллектом Huangshan No.1 и аккумулятор на 200 мАч. Если верить производителю, то одного заряда хватит на 7 дней работы устройства.