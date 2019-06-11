Смарт-часы Amazfit Verge 2 с чипом Qualcomm и поддержкой eSIM получили дату анонса

Компания Huami недавно представила смарт-часы Amazfit Verge Lite, а сейчас готовит к анонсу второе поколение обычной версии.

Производитель опубликовал постер в социальной сети Weibo с датой анонса. Согласно изображению, Amazfit Verge 2 дебютируют уже на следующей неделе — 11 июня. Их представят вместе со смарт-браслетом Mi Band 4.

Второе поколение будут работать на процессоре Qualcomm. Скорее всего, речь идёт о последнем чипсете Snapdragon Wear 3100. Кроме этого, часы получат поддержку eSIM, благодаря которой их можно будет использовать для звонков без помощи смартфона. Остальные подробности о новой версии узнаем уже на презентации.