Смарт-часы Ambrane FitShot Zest оценен в $40

Компания Ambrane, известная аксессуарами для смартфонов, представила смарт-часы Ambrane FitShot Zest. Новинка характеризуется 1,7-дюймовым экраном с разрешением 240:280 пикселей, поддержкой голосового общения через смартфон, 10 спортивными режимами, 60 циферблатами, круглосуточным мониторингом частоты сердечных сокращений, отслеживанием уровня кислорода в крови (SpO2), функцией замера артериального давления, мониторингом качества и продолжительность сна, а также менструального цикла, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP67, возможностью управления воспроизведением музыки и камеры смартфона, а также неделей автономной работы. Цена часов для первых покупателей составляет 40 долларов.

Комментарии и отзывы Ambrane FitShot Zest
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