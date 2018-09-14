Смарт-часы Apple Watch Series 4 уже доступны для предзаказа

Компания Apple начала принимать предзаказы на смарт-часы Apple Watch Series 4, которые были представлены одновременно со смартфонами iPhone XS и iPhone XS Max. Сегодня модель Apple Watch Series 4 (GPS) можно заказать в 26 странах и регионах, а Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) – в 16 странах и регионах. Россия в этих списках не присутствует. Обе модели появятся в продажу 21 сентября по цене от 400 долларов за обычную версию и от 500 долларов за версию с модемом. В России будут доступны только Apple Watch Series 4 (GPS) с 28 сентября.

Напомним, что Apple Watch Series 4 довольно сильно отличаются от предыдущего поколения. Например, часы теперь способны определить, что человек упал. Если через минуту после падения он не будет двигаться, то гаджет автоматически звонит в экстренную службу и отправляет координаты пользователя. Еще одно нововведение – датчик, который может снимать электрокардиограмму. Также новинку оснастили обратной связью с колесиком Digital Crown, на 50% более громким динамиком, новой SiP Apple S4, новый акселерометром, увеличенным на 30% дисплеем, поддержкой Bluetooth 5.0, автономностью на уровне до 18 часов и множеством новых циферблатов