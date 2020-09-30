Смарт-часы Apple Watch Series 6 доступны для предзаказа

Смарт-часы компании Apple Watch Series 6 в скором времени поступят в продажу. Умные часы шестого поколения будут выглядеть стильно и современно. Apple расширила возможности и функционал новых часов. В этой статье мы расскажем подробнее о новом продукте компании Apple.

Смарт-часы apple watch 6 получили много изменений, это касается дизайна и функций. Новые часы будут выглядеть стильно и более современно. Apple Watch Series 6 оснащен дисплеем Retina, он стал намного ярче, даже в неактивном режиме на улице видно данные с дисплея. Пользователя ждут новые циферблаты, а также можно создать свой уникальный циферблат. Из магазина Apple можно скачать и другие циферблаты. Корпус гаджета выполнили из керамики, алюминия и титана. Благодаря защите от воды вы сможете погрузиться на глубину до 50 метров. Apple Watch Series 6 оснащен технологией LTPO, которая минимизирует энергопотребление. Модельный ряд часов предлагает разные версии, например есть версия в золотом исполнении apple watch series 6 gold.

Функции Apple Watch Series 6

В Apple Watch Series 6 появилась функция, которая измеряет уровень кислорода в крови. Если показания кислорода не соответствуют вашей норме часы оповестят владельца, тем самым могут спасти вам жизнь. В устройстве реализована функция отслеживания сна. Датчики смогут контролировать ваш режим сна. Спортивные функции также присутствуют, есть акселерометр и шагомер. Они считывают количество потраченных калорий и количество шагов. Доступны режимы: бег, бег на беговой дорожке, велосипед, плавание, пеший туризм и йога. Apple Watch выйдет в двух версиях: с поддержкой сетей LTE и геопозиционирования GPS. Версия LTE функционирует через eSIM.

Новые смарт-часы Apple Watch Series 6 оснащены двухъядерным процессором. Производительность по сравнению с предшественником возрастет на 50%. Автономность часов увеличена, судя по данным, Apple Watch Series 6 предложит до 18 часов использования без подзарядки. Установлена операционная система watchOS 7.0 с новыми возможностями. Часы имеют новый потрясающий ремешок монобраслет - это прекрасное дополнение к Apple Watch Series 6. У него нет ни пряжки, ни застёжки. Доступен в двух вариантах из плетеной ткани и эластичного силиконового эластомера.

В данный момент сделать предзаказ на смарт-часы Apple Watch Series 6 можно в интернет-магазине "Стилус". Осуществив предзаказа вы станете одним из первых обладателей инновационного гаджета компании Apple.
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