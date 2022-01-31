Смарт-часы Fastrack Reflex Vox оценены в $65

Компания Fastrack пополнила ассортимент умных часов моделью Fastrack Reflex Vox, которая выйдет в красной, черной, розовой и синей расцветках. Новинка характеризуется 1,69-дюймовым сенсорным экраном с разрешением HD, 100 циферблатами, физической клавишей, датчиком частоты сердечных сокращений, пульсометром (SpO2), функцией мониторинга сна и уровня стресса, отслеживанием менструального цикла, функцией подсчета шагов и калорий, спортивными режимами, возможностью управлять музыкой и камерой смартфона, отображением оповещений о звонках и сообщениях, поддержкой голосового помощника Amazon Alexa и временем автономной работы до 10 дней. Цена часов составляет 65 долларов.