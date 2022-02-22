Смарт-часы Fire-Boltt Ninja Calling оценены в $40

Компания Flipkart пополнила ассортимент смарт-часов моделью Fire-Boltt Ninja Calling, которая появится в продаже 23 февраля по цене в 40 долларов. Новинка характеризуется возможностью голосовых вызовов по Bluetooth благодаря встроенному микрофону и динамику, белой, черной, синей и золотой расцветками, 1,69-дюймовым экраном с разрешением 240:280 пикселей, панелью быстрого набора, историей вызовов, функцией отключения звука, 30 спортивными режимами, датчиком SpO2 для отслеживания уровня кислорода в крови, датчиком сердечного ритма 24/7, возможностью мониторинга сна, предустановленными играми, батареей ёмкостью 260 мАч и временем автономной работы до 20 дней.

Комментарии и отзывы Fire-Boltt Ninja Calling
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