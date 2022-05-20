Смарт-часы Fire-Boltt Tornado оценены в $64

Компания Fire-Boltt, занимающая второе место в Индии по продажам смарт-часов, выпустила очередную новинку. Это модель Tornado, которая оценена на индийском рынке в 64 доллара. Новинка характеризуется микрофоном, динамиком и номеронабирателем, благодаря которым можно звонить и принимать звонки сразу с устройства, 1,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 320:380 пикселей, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, наличием 30 спортивных режимов, пульсоксиметром и временем автономной работы до семи дней при обычной работе и до четырнадцати дней в режиме ожидания.

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