Смарт-часы Fossil Gen 6 оценены в 300 долларов

Компания Fossil пополнила ассортимент смарт-часов моделью Fossil Gen 6, работающей под управлением Google Wear OS 3. Новинка характеризуется процессором Qualcomm Snapdragon 4100+, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, 1,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 416:416 пикселей, поддержкой быстрой зарядки, автономностью 24 часа, микрофоном и громкоговорителем с поддержкой голосовых звонков, поддержкой Bluetooth 5 LE, NFC и GPS, поддержкой Google Pay и голосового помощника Google, датчиками ЧСС и SpO2, функцией мониторинг сна, спортивными режимами, защитой от воды согласно степени 3ATM, версиями на 42 и 44 мм, а также тремя кнопками. Часы появятся в продаже 27 сентября по цене в 320 долларов за версию с корпусом из нержавеющей стали и 300 долларов за остальные варианты.

Комментарии и отзывы Fossil Gen 6
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