Смарт-часы Haylou RS3 оценены в $70

Компания Haylou пополнила ассортимент умных часов моделью RS3, которые могут похвастаться привычным круглым дизайном, алюминиевым корпусом и силиконовым ремешком. Новинку также оснастили 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 пикселей, датчиком GPS, защитой от влаги (5 ATM), датчиком сердечного ритма для круглосуточного измерения пульса, датчиком SpO2 для определения уровня кислорода в крови, отслеживанием сна, поддержкой 14 видов спорта, батареей емкостью 230 мАч с автономностью до 15 дней в обычном режиме и 25 часов при включённом GPS. Цена часов составляет 70 долларов.

Комментарии и отзывы Haylou RS3
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