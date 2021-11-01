Смарт-часы Hey Plus Watch оценены в $62

На краудфандинговой платформе компании Xiaomi появились смарт-часы Hey Plus Watch, главной особенностью которых стал 1,78-дюймовый AMOLED-экран с узкими рамками. Новинка характеризуется корпусом из алюминиевого сплава массой 38 граммов, наличием 100 спортивных режимов, поддержкой платежей посредством Alipay, различными сменными ремешками, временем автономной работы до 29 дней в обычном режиме использования, возможностью определения уровня кислорода в крови, 24-часовым мониторингом сердечного ритма и сна, тренировками дыхания и возможностью отображения 72 китайских символов. В рамках кампании часы будут стоить 62 доллара. Старт поставок намечен на 13 декабря.