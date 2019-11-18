Смарт-часы Honor Watch Magic 2 засветились на фото

В сети появилось живое фото умных часов Honor Watch Magic 2, которые еще не были представлены официально. Новинка получит 46-мм корпус с круглым дисплеем с сенсорным вводом и две коронки управления. Ранее сообщалось, что часы будут построены на фирменной платформе Kirin A1, включающей процессор для приложений, память, цифровой сигнальный процессор. Также часам прочат поддержку Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1, датчики для отслеживания физической активности и приемник GPS/ГЛОНАСС. Официальный дебют Honor Watch Magic 2 должен состояться на той же презентации, в рамках которой представит и смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro. Это мероприятие запланировано на 26 ноября.