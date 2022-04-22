Смарт-часы Huawei Watch D подешевели на $100

Сетевые источники сообщают о том, что умные часы Huawei Watch D серьезно подешевели в Китае. На площадке JD.com гаджет можно купить за 365 долларов, в то время как на старте продаж в начале года он стоил 470 долларов.

Напомним, что часы оснащаются ремешком со встроенной манжеткой, как в обычном тонометре, для измерения давления с точностью +/- 3 мм ртутного столба, 1,64-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 280:456 пикселей, аккумулятором ёмкостью 451 мАч, модулями NFC, Bluetooth 5.1 и GPS, датчиком для измерения уровня кислорода в крови (SpO2), пульса, мониторингом сна, защитой от воды (IP68), 70 спортивными режимами, временем автономной работы до 7 дней, предустановленной ОС HarmonyOS и поддержкой смартфонов под управлением Android версии от 6.0 и iOS от 9.0.
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