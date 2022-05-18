Смарт-часы Huawei Watch D представили в Европе

Компания Huawei раскрыла подробности европейского релиза смарт-часов Huawei Watch D, которые вышли в Китае еще в конце прошлого года. В Европе за новинку попросят 450 евро.

Напомним, что часы оснащаются ремешком со встроенной манжеткой, как в обычном тонометре, для измерения давления с точностью +/- 3 мм ртутного столба, 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 280:456 точек, батареей на 451 мАч, поддержкой NFC, Bluetooth 5.1 и GPS, замером уровня кислорода в крови (SpO2), пульса, мониторингом сна, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, 70 спортивными режимами, автономностью до 7 дней, предустановленной ОС HarmonyOS и поддержкой смартфонов под управлением Android версии от 6.0 и iOS от 9.0.

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