Смарт-часы Huawei Watch GT Runner оценены в $340

Компания Huawei пополнила ассортимент смарт-часов моделью Watch GT Runner, которая среди прочего может похвастаться корпусом из высокопрочного композитного материала массой всего 38,5 г. Новинка также характеризуется антибактериальным силиконовым ремешком, 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем, предустановленной HarmonyOS со специальным интерфейсом для бегунов, конструкцией «плавающей» скрытой антенны для более качественного сигнала, поддержкой GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS, автономностью до 14 дней без подзарядки и поддержкой беспроводной зарядки. Часы появятся в продаже 26 ноября по цене в 340 долларов.

Комментарии и отзывы Huawei Watch GT Runner
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