Смарт-часы Huawei Watch GT3 выпустили в Европе

Компания Huawei дала старт европейским продажам смарт-часов Watch GT3, международная премьера которых состоялась в прошлом месяце. Новинка доступна в двух размерах и трёх версиях оформления для каждого из них. Часы оценены в 230 и 250 евро за 42-мм и 46-мм версии. Первые покупатели получат в подарок беспроводные наушники FreeBuds 4i.

Часы характеризуются AMOLED-дисплеем, оптическим датчиком ЧСС TruSeen пятого поколения, функцией измерения SpO2, модулями GPS и Bluetooth, 32 МБ ОЗУ и 4 ГБ флеш-памяти, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, поддержкой устройств на базе оС Android, HarmonyOS 2 и iOS, а также поддержкой 100 режимов тренировок.