Смарт-часы Montblanc Summit 3 на Wear OS 3 оценены в €1250

Компания Montblanc пополнила ассортимент умных часов на операционной системе Wear OS 3 моделью Summit 3. Новинка характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus, кожаным и резиновым ремешками, вариантами с серебристо-титановой, чёрной титановой и комбинированной расцветками, шагомером, отслеживанием качества сна, функцией измерения уровня кислорода в крови, поддержкой различных спортивных режимов, поддержкой Google Карт для построения маршрутов движения, Google Pay для проведения бесконтактных платежей и Google Маркет для установки других приложений. Часы станут доступны для покупки 15 июля по цене в 1250 евро.