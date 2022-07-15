Смарт-часы Montblanc Summit 3 с ОС Wear OS 3 оценены в 1290 долларов

Операционная система для носимых устройств Wear OS 3 была представлена года назад. Помимо Galaxy Watch 4, новые смарт-часы Montblanc Summit 3 также получили новую ОС.

Montblanc Summit 3 оснащены 1,28-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 416x416. Основана модель на Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus. На борту имеется 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и NFC. Сообщается, что Montblanc Summit 3 будет работать на iOS и Android.

Часы поставляются с каучуковым спортивным ремешком, а также дополнительным ремешком из телячьей кожи, подставкой для зарядки и кабелем USB. Носимое устройство оснащено различными датчиками, такими как отслеживание сердечного ритма, мониторинга кислорода в крови, измерению стресса и мониторинга сна. Есть микрофон для звонков, барометр, акселерометр, гироскоп и датчик внешней освещенности.

Цена Montblanc Summit 3 составляет 1290 долларов.