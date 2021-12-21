Смарт-часы Noise ColorFit Ultra 2 оценены в $65

Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью ColorFit Ultra 2, которые станут доступны для покупки 23 декабря по цене в 65 долларов. Новинку оснастили 1,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 368:448 пикселей и поддержкой режима Always-on-Display, корпусом из нержавеющей стали, кнопкой сбоку для навигации, серебристой, золотой и черной расцветках с зеленым, черным и серым ремешками, 60 спортивными режимами, включая бег, датчиком частоты сердечных сокращений, датчиком определения уровня кислорода в крови (SpO2), возможностью вести мониторинг сна, более чем 100 циферблатами, функцией управления музыкой на смартфоне, калькулятором и фонариком.