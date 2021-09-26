Смарт-часы Oppo Watch Free оценены в $85

Компания Oppo объявила о выпуске умных часов Oppo Watch Free, которые появятся в продаже 30 сентября по цене в 85 долларов. Новинка характеризуется массой 33 грамма, размерами 46:29,7:10,6 мм, автономностью в две недели, 1,64-дюймовым AMOLED-экраном с плотностью точек 326 PPI на дюйм и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, датчиками ЧСС, SpO2 и освещенности , поддержкой Bluetooth 5.0, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, 100 режимами тренировок, продвинутым отслеживанием сна, отображением уведомлений, а также черной и золотой расцветками.

Комментарии и отзывы Oppo Watch Free
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