Смарт-часы Realme Dizo Watch R получили AMOLED-экран

Компания Realme пополнила ассортимент умных часов моделью Dizo Watch R, которые оценены в Индии в 45 долларов. Новинка характеризуется приемником GPS, круглым 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 360:360 точек и яркостью 550 кд/кв.м, 150 темами оформления, 110 режимами тренировок, металлическим корпусом, защитой от воды в соответствии с степенью 5ATM, датчиками ЧСС и SpO2, системой отслеживания сна и временем автономной работы до 12 дней. Часы не получили встроенную SIM-карту, а потому для полноценной работы требуется сопряжение со смартфоном посредством беспроводной связи Bluetooth.

Комментарии и отзывы Realme Dizo Watch R
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