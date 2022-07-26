Смарт-часы Realme Watch 3 оценены в 45 долларов

Компания Realme представила смарт-часы Watch 3, которые появятся в продаже 2 августа по цене в 45 долларов. Новинка характеризуется 1,8-дюймовым экраном с разрешением 240:286 пикселей и пиковой яркостью 500 кд/м2, 100 вариантами циферблатов, мониторингом изменения частоты сердечных сокращений и уровня содержания кислорода в крови, отслеживанием качества сна и уровня стресса, 110 режимами тренировок, поддержкой Bluetooth 5.3, встроенными микрофоном и динамиком, корпусом с защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68, а также аккумулятором ёмкостью 340 мАч с автономностью до семи дней. Цена Realme Watch 3 составляет 45 долларов.

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