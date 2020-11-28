Смарт-часы Redmi Watch раскупили за сутки

Компания Xiaomi похвасталась успехами доступных умных-часов Redmi Watch, которые были представлены несколько дней назад в Китае. Сообщается, что вся стартовая партия была раскуплена в рамках предварительного заказа уже через сутки после начала продаж. 40 долларов. Старт розничных продаж намечен на 1 декабря. В Китае новинка оценена в 45 долларов, а вот за глобальную версию просят все 60 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 1,4-дюймовым квадратным цветным дисплеем с плотностью пикселей 323 PPI, 20 циферблатами, постоянным отслеживанием пульса, мониторингом качества сна, семью спортивными режимами, автономностью до 12 дней, голосовым помощником Xiao Ai, модулем NFC и защитой от воды (5ATM), которая подразумевает погружение на глубину до 50 метров. Масса часов равна 35 г.