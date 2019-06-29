Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 показались на фото

2019-06-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Watch Active 2; [124]
Несколько дней назад в сети появились первые сведения о смарт-часах Samsung Galaxy Watch Active нового поколения, официальный анонс которых ожидается этим летом. Ну а уже сегодня в сети появились первые живые фото грядущей новинки, которые, как и предшественник, не имеют вращающегося безеля. На снимках показан вариант с кожаным ремешком. Также отметим две кнопки на правой стороне корпуса. Предполагается, что Samsung Galaxy Watch Active 2 покажут вместе с флагманским смартфоном Samsung Galaxy Note10 в августе этого года.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Watch Active 2
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