Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 показались на фото

Несколько дней назад в сети появились первые сведения о смарт-часах Samsung Galaxy Watch Active нового поколения, официальный анонс которых ожидается этим летом. Ну а уже сегодня в сети появились первые живые фото грядущей новинки, которые, как и предшественник, не имеют вращающегося безеля. На снимках показан вариант с кожаным ремешком. Также отметим две кнопки на правой стороне корпуса. Предполагается, что Samsung Galaxy Watch Active 2 покажут вместе с флагманским смартфоном Samsung Galaxy Note10 в августе этого года.