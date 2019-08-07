Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active 2 получат новое приложение первыми, но позднее апдейт распространится и на модели Gear Sport и Gear S3. Впрочем, официального подтверждения со стороны Samsung по поводу списка умных часов с поддержкой приложения YouTube пока не поступало.По данным ресурса 9to5google, соответствующее обновление новинка получит уже в сентябре. Судя по опубликованному тизеру, на часах можно будет запускать видео в полноэкранном и широкоформатном режимах. Чтобы поставить лайк или перейти на канал автора ролика, пользователю достаточно будет сделать свайп вверх по дисплею, чтобы перейти на экран вспомогательной информации.Еще одной фишкой новинки стала возможность просмотра YouTube-роликов прямо на компактном дисплее гаджета.О стоимости новинки пока неизвестно.