Смарт-часы Samsung Galaxy Watch показались на новом изображении

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала умные часы Samsung Galaxy Watch, подтвердив скорый выход гаджета. На схематическом изображении можно заметить также модельный номер и информацию о том, что устройство будет производиться во Вьетнаме. Диаметр дисплея составляет 30,2 мм, размеры корпуса – 51,2:43,4 мм. Также отметим наличие модулей Wi-Fi b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, кабель USB метровой длины в комплекте поставки и силу тока при беспроводной зарядке 700 мА. Официальная презентация Samsung Galaxy Watch состоится 9 августа, а продажи стартуют 24 августа.