Смарт-часы Vivo Watch появились в продаже

Китайская компания Vivo выпустила в продажу на домашнем рынке свои первые смарт-часы Vivo Watch, которые оценены от 190 долларов. Новинка характеризуется круглым корпусом керамики и нержавеющей стали, 46-мм версией с 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454:454 пикселей, 42-мм версией с 1,19-дюймовым экраном с разрешением 390:390 пикселей, поддержкой отслеживания физической активности, датчиком частоты сердечных сокращений, функциями замера уровня насыщения крови кислородом, уровня стресса, качества и продолжительности сна, модулем NFC, а также автономностью до 9 и 18 дней соответственно. В российской продаже новинки появятся в первом квартале 2021 года.