Смарт-часы Xiaomi Huami будут выявлять проблемы с сердцем

В сети появились подробности о смарт-часах Xiaomi Huami, которые будут официально представлены 17 сентября. Хаунг Ванг, исполнительный директор компании Huami, заявил, что гаджет будет круглосуточно отслеживать пульс и возможные нарушения работы сердца – например, аритмию и фибрилляцию предсердий. Похожий функционал ожидается в Apple Watch, которые будут представлены в ближайшие часы. Также в сети появился чертеж часов и фотография упаковки. Предполагается, что устройство получит название Amazfit X, а его цена составит примерно 230 долларов.