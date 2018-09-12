Смарт-часы Xiaomi Huami будут выявлять проблемы с сердцем

2018-09-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Huami; [156]
В сети появились подробности о смарт-часах Xiaomi Huami, которые будут официально представлены 17 сентября. Хаунг Ванг, исполнительный директор компании Huami, заявил, что гаджет будет круглосуточно отслеживать пульс и возможные нарушения работы сердца – например, аритмию и фибрилляцию предсердий. Похожий функционал ожидается в Apple Watch, которые будут представлены в ближайшие часы. Также в сети появился чертеж часов и фотография упаковки. Предполагается, что устройство получит название Amazfit X, а его цена составит примерно 230 долларов.


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