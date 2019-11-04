Смарт-часы Xiaomi Mi Watch окажутся очень дешевыми

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился информацией о смарт-часах Xiaomi Mi Watch, которые еще не были представлены официально. Предыдущие слухи указывали на то, что часы обойдутся в 240 долларов, а по скидке 11 ноября - в 215 долларов. Однако, если верить источнику, Xiaomi Mi Watch будут стоить всего 184 доллара. Очевидно, что с такой ценой новинка Xiaomi будет расходиться, как горячие пирожки. Ранее стало известно, что Xiaomi Mi Watch получит NFC модуль, GPS, cлот для SIM-карты, а также полноценный голосовой ассистент. Официальная презентация часов состоится уже завтра, 5 ноября.