Смарт-часы Xiaomi Mi Watch получат SoC Snapdragon Wear 3100

Искатель утечек @AndroidSaint поделился подробностями о смарт-часах Xiaomi Mi Watch, которые будут представлены 5 ноября. По словам источника, в качестве аппаратной основы часов будет использоваться платформа Qualcomm Snapdragon Wear 3100, представленная в прошлом году. Данный чипсет получил негативный прием, поскольку мало отличался от выпущенной еще в 2013 году платформы Snapdragon 400. Использование столь слабого процессора не очень вяжется с утверждениями Xiaomi о том, что «это не просто смарт-часы, а маленький смартфон на вашем запястье». При этом в ближайшее время дебютирует по-настоящему новая SoC Snapdragon Wear 3300, но в Xiaomi Mi Watch её не будет.