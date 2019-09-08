Смарт-часы от Emporio Armani и Fossil Group

Крупнейший бренд модной одежды и аксессуаров Emporio Armani и Fossil Group выпустили новые умные часы Wear OS. Emporio Armani Connected Smartwatch 3 имеют очень легкий алюминиевый корпус.

Для часов Armani нет никаких эксклюзивных функций - это платформа Fossil Gen 5 с Wear OS и чипсетом Snapdragon Wear 3100, 28-дюймовый AMOELD-экран, 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель ёмкостью 8 Гб, а также микрофон, динамик, гироскоп и встроенный фонарик.

Фитнес-функции включают «усовершенствованный» датчик для мониторинга частоты пульса и возможность контроля поставленных задач. Новинка обладает водонепроницаемостью, что позволяет использовать её при занятиях водными видами спорта. Смарт-часы Emporio Armani Smartwatch 3 поступят в продажу в октябре за $ 275.