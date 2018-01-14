Смарт-динамик BL Link View получил сенсорный дисплей размером 8 дюймов по диагонали

Компания HARMAN International представила смарт-динамик под названием JBL Link View с 8 дюймовым сенсорным дисплеем. Аппарат оснастили качественной аудиосистемой, обеспечивающей насыщенные низкие частоты. В её состав входят два фронтальных динамика мощностью 10 Вт каждый, которые располагаются слева и справа от дисплея. В качестве голосового помощника используется система Google Assistant. Сообщается также, что через смарт-динамик JBL Link View пользователи смогут получать голосовую и визуальную информацию, а также совершать видеовызовы. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Старт продаж новинки JBL Link View ожидается уже этим летом. О стоимости устройства JBL Link View пока не сообщается.